المنقوش تعلّق على تدوينة لنظيرها المالطي تطرق فيها لشيخ الشهداء عمر المختار

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علّقت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، على منشور لوزير الشؤون الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، عقب لقائهما اليوم الإثنين في لكسمبورغ على هامش اجتماع لوزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وكتبت المنقوش على تويتر: “أحسنت ما قلت يا عزيزي إيفاريست”.

جاء ذلك بعدما كتب الوزير المالطي، اليوم، حول لقائه معها، على فيسبوك، يقول: “لقاء جيد صباح اليوم في لكسمبرغ مع وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بشأن الطريق الصعب الذي يسير فيه الشعب الليبي من أجل السيطرة على ليبيا واستخدام ثرواتها لصالح كل الليبيين”.

وأضاف، “لتسود روح المعلم والقائد والشهيد عمر مختار (1858-1931) الذي ضحى بحياته من أجل ليبيا حرة متحدة”.

ولفت الوزير إلى أن ” هناك من داخل ليبيا وخارجها ممن يسعون لتحقيق مكاسب من ثروة ليبيا بدلا من الشعب الليبي”.