المنقوش تبحث في لوكسمبورغ مع نظرائها الأوروبيين الوضع في ليبيا

18 أكتوبر، 2021 10:24 ص
19

أخبار ليبيا24

ناقشت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، على مأدبة إفطار غير رسمية في لوكسمبورغ، مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، الوضع السياسي في ليبيا، وذلك غداة إعلانها الأحد استضافة العاصمة طرابلس مؤتمرا وزاريا دوليا في 21 أكتوبر الجاري لدعم مبادرة استقرار ليبيا.

وتضمنت النقاشات، الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بين محاور النقاش.

جاء ذلك في تغريدة لوزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، حيث قال الوزير اليوناني، إنه استضاف نظرائه من الاتحاد الأوروبي في حضور وزير الخارجية الليبية، لتناول إفطار عمل.

وأوضح دندياس، أن الوضع السياسي في ليبيا والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة كانت من بين محاور النقاش.

وأعلنت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الأحد، استضافة العاصمة طرابلس مؤتمرا وزاريا دوليا في 21 أكتوبر الجاري لدعم مبادرة استقرار ليبيا.

 

 

الوسوم
18 أكتوبر، 2021 10:24 ص
19

مقالات ذات صلة

محمد صلاح رفقة دوق كامبريدج الأمير وليامز وزوجته

18 أكتوبر، 2021 12:27 م

الشؤون الاجتماعية تبحث تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين

18 أكتوبر، 2021 12:14 م
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو

ديكارلو تعلن عن زيارة إلى ليبيا

18 أكتوبر، 2021 9:57 ص
نجلاء المنقوش

ماذا قالت المنقوش عن مؤتمر دعم مبادرة استقرار ليبيا

18 أكتوبر، 2021 12:27 ص
زر الذهاب إلى الأعلى