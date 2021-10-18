المنقوش تبحث في لوكسمبورغ مع نظرائها الأوروبيين الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

ناقشت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، على مأدبة إفطار غير رسمية في لوكسمبورغ، مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، الوضع السياسي في ليبيا، وذلك غداة إعلانها الأحد استضافة العاصمة طرابلس مؤتمرا وزاريا دوليا في 21 أكتوبر الجاري لدعم مبادرة استقرار ليبيا.

وتضمنت النقاشات، الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بين محاور النقاش.

جاء ذلك في تغريدة لوزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، حيث قال الوزير اليوناني، إنه استضاف نظرائه من الاتحاد الأوروبي في حضور وزير الخارجية الليبية، لتناول إفطار عمل.

وأوضح دندياس، أن الوضع السياسي في ليبيا والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة كانت من بين محاور النقاش.

وأعلنت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، الأحد، استضافة العاصمة طرابلس مؤتمرا وزاريا دوليا في 21 أكتوبر الجاري لدعم مبادرة استقرار ليبيا.