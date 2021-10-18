الشؤون الاجتماعية تبحث تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين

18 أكتوبر، 2021 12:14 م
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أخبار ليبيا24

ناقشت وزارة الشؤون الاجتماعية تفعيل التأمين الطبي للمتقاعدين، وذلك في اجتماع حضره مستشار تقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ومدير إدارة شؤون الفروع بصندوق الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال هذا الاجتماع وضع الأسس لما هو مطلوب للمستهدفين من خدمة التأمين الصحي، وطلب بياناتهم الأساسية من صندوق الضمان الاجتماعي، وفقا لنموذج يعد الكترونيا من قبل صندوق التأمين الصحي.

وأضافت، أن الحضور ناقشوا العملية الصحيحة لاستجلاب هذه البيانات عن طريق الربط الإلكتروني بين الصندوقين على أن يتم بموجبها توقيع مذكرة تفاهم والاستفادة من تجربة صندوق الضمان الاجتماعي والشركات التابعة له.

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18 أكتوبر، 2021 12:14 م
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