السايح يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أستقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأثنين بطرابلس سفير الممكلة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أن زيارة هارندل تأتي دعما من المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 من ديسمبر القادم.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعقد في الوقت الحالي العديد من اللقاءات وورش العمل في فروعها بالمدن والمناطق كافة والخاصة برؤساء المراكز الانتخابية والمراقبين وذلك للرفع من جاهزية المراكز من أجل القيام بكافة إجراءات العملية الإنتخابية