الدبيبة يشدد على ضرورة إصدار بطاقات إلكترونية لهذه الفئة  !

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على ضرورة متابعة التطعيمات الخاصة بوباء كورونا ومعالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين في تلقيه وضرورة إصدار التطبيق الإلكتروني وبطاقات إلكترونية للمطعمين وفق المعايير الدولية مؤكدا أن ذلك سيساعد المواطنين في التنقل والحركة عند سفرهم وكذلك إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية سليمة.

وشدد الدبيبة خلال إجتماع عقده بديوان مجلس الوزراء مع مدير ونائب مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ضرورة تقديم خطة إلزامية للتطعيم من خلال إجراءات ادارية وقانونية ملزمة للمواطنين وضرورة تكثيف الحملة التوعوية التي تصاحب التطعيم والوقاية من وباء كورونا.

ونوه الدبيبة إلى ضرورة الاهتمام بمكافحة الأمراض الأخرى مثل الدرن والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرهما كونها من اختصاصات المركز.

من جانبه أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن خطة المركز ستكون مشددة في ملف التطعيمات بعد وصول 3 مليون جرعة جديدة والذي من شأنه أن يؤكد على إلزامية التطعيم.