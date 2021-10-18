إنفوغرافيك | رد مركزي بنغازي على الدبيبة بشأن المقاصة والدين العام

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سندات “المؤقتة” صدرت وفق قوانين الميزانيات

سندات مالية المؤقتة “قانونية” من حكومة معتمدة

الدين مقابل مصروفات فعلية

مالية المؤقتة أعدت حساباتها الختامية من 2015 – 2019

مركزي “البيضاء” لم يصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة

الدين العام وليد أزمة اقتصادية خانقة

الدين العام “دين حكومي” خال من المخاطر يحتاج تسوية مالية فقط

مطالب المركزي:

فتح المقاصة دون قيد أو شرط

معالجة الدين العام بالسنوات السابقة

إيضاح الحقيقة عن إجمالي الدين العام

التحقيق بما جاء في تقرير المراجعة الدولية

التحقيق في الدين العام وأسباب ظهوره وفيما صرف

إجراء التسويات الفورية دون تعطيل