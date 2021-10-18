إحباط محاولة تهريب نحو 200 ألف يورو من مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24

أحبط جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة، الأحد، محاولة تهريب مبالغ من النقد الأجنبي، قدرت بـ 198.900 يورو، كانت بحوزة 3 مهربين ليبيين تراوحت أعمارهم بين 25 و33 و40 عاماً.

وقال الجهاز في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، “تمكن أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمنفذ مطار مصراتة الدولي أثناء القيام بإجراءات التفتيش الأمني على حقائب المسافرين للرحلة التابعة لخطوط الأجنحة الليبية القاصدة إسطنبول من ضبط ثلاثة من مهربي العملة الأجنبية وبحوزتهم مبلغ يقدر قرابة 198.900 يورو”.

وأوضح الأمن الداخلي، ضبط المبلغ المصادر داخل أذرع جر حقائب السفر، حيث تمت تخبئته على شكل لفائف، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقوفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

وتنشط عمليات تهريب العملة الصعبة في ليبيا خاصةً في مطاري مصراتة ومعيتيقة، إضافةً إلى معبر رأس جدير.

وشهد مطار مصراتة في يوليو الماضي إحباط أربع محاولات، في أقل من أسبوع، بلغت قيمتها الإجمالية مجتمعة نحو مليون يورو، أعقبتها عمليات أخرى، آخرها ضبط قرابة أربعة ملايين يورو مطلع الشهر الحالي، بحسب مصادر أمنية بالمطار.