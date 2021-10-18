أول صلاة في المسجد الحرام بمكة تقام دون تباعد اجتماعي

مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة وباء فيروس كورونا، عادت الصلاة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة الأحد بكامل طاقته الاستيعابية ومن دون تباعد اجتماعي للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف، لكن وضع الكمامة لا يزال إلزاميا. وتسبب الوباء في خسارة المملكة لمصدر إيرادات رئيسي طوال أشهر، إذ أن السعودية تجني نحو 12 مليار دولار سنويا من العمرة والحج.

أول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف، أدى المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة الأحد أول صلاة من دون تباعد اجتماعي مع بدء تخفيف المملكة للإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحاته ومرافقه، قبل أن يصطف المصلون إلى جانب بعضهم البعض ليؤدوا صلاة الفجر كتفا إلى كتف.

وكانت السعودية أغلقت المسجد في مارس 2020، ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز/يوليو، قبل أن تسمح بعد ثلاثة أشهر لعموم المسلمين بالصلاة فيه إنما بطاقة استيعابية محدودة وبتباعد أثناء الصلوات.

والأحد عاد المسجد الذي يضم الكعبة، قبلة المسلمين، ليستقبل المصلين بكامل طاقته الاستيعابية ومن دون أي تباعد، رغم أن وضع الكمامة لا يزال إلزاميا. كما أن لمس الكعبة في وسط ساحة المسجد كما كان معمولا به قبل الفيروس، لا يزال محظورا.