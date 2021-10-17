3 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تصل طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بطرابلس، اليوم الأحد، بتسلم مخازن الحلقة الباردة بالجهاز 3 ملايين جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

يذكر أن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن إدارته تترقب وصول شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني، يوم 20 من الشهر الجاري.

وتشهد مراكز التطعيم إقبالاً جيداً -حسب وصف سميو- بسبب اشتراط التطعيمات في المؤسسات والسفر، وتخوّف المواطنين من موجة جديدة من تفشي الوباء، مع بداية فصل الشتاء.