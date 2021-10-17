وزير الداخلية يصدر تعليماته بإنشاء مبنى جديد !

17 أكتوبر، 2021 1:38 م
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أخبار ليبيا 24

تفقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن المجسم الخاص بمقر وزارة الداخلية المزمع إنشاؤه بطريق المطار بطرابلس مستمعا لشروح حول التصميم من قبل رئيس مكتب المشروعات المهندس خالد زايد .

وأكدت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن الوزير اصدر تعليماته في البدء بإنشاء مكتب المعلومات والتوثيق وفق التصمايم الحديث والمجسم المعد لذلك.

ونوهت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحديث المرافق التابعة لها ومواكبة التطور العمراني للمواصفات والمقاييس العالمية.

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17 أكتوبر، 2021 1:38 م
13

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