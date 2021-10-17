هزيمة غير متوقعة للأهلي طرابلس أمام بيشارا التنزاني

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تكبد الأهلي طرابلس خسارة غير متوقعه أمام مضيفه بيشارا يونايتد التنزاني 2-0 الجمعة في مدينة دار السلام التنزانية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل هدفي الفريق التنزاني لاعباه دوي جوكا مافي ( 40 ) و اثوبيلي جرين ( 61 ) .

وتعقدت حسابات فريق العاصمة الليبية بهذه الخسارة حيث يحتاج للانتصار 3-0 في الإياب ليضمن التأهل.

وسيلتقي الفريقان إيابا في 23 من هذا الشهر على أرضية ملعب شهداء بنينا وذلك لحجز مقعد في دور المجموعات للكونفيدرالية .