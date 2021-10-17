من ضمنها العلاج بالخارج… أبرز النقاط التي بحثها الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة

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إلتقى صباح اليوم الأحد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمكتب رئيس الديوان وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الأهمية على المستوى المحلي والخارجي.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة على صفحته بالفيسبوك أن الاجتماع بحث متابعة تفعيل المشاريع التنموية التي أنطلقت في عدد من المدن وكذلك المشاريع المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة والعمل على وضع آليات تسهم في تسريع عجلة البناء.

وناقش اللقاء ملف العلاج بالداخل والخارج والعمل على متابعة عمل اللجان المكلفة لمراجعة الديون وإعتمادها كما تم الإتفاق على تفعيل لائحة حوكمة الشركات والتي لم يتم إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بها.