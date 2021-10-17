معيتيق: مؤتمر “استقرار ليبيا” بادرة طيبة

أخبار ليبيا 24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، أحمد معيتيق إن الانتخابات ستجرى في موعدها 24 ديسمبر، ومن يقول عكس ذلك لا يرى المشهد الليبي جيدا.

معيتيق أضاف، في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب استشار مجلس الدولة في المغرب بشأن قانوني الانتخابات وفق الاتفاق السياسي، متابعا” بناء على خارطة الطريق أُعطيت الشرعية لحكومة الوحدة الوطنية صفة “الحكومة المؤقتة” من مجلس الأمن”.

واعتبر أن مؤتمر استقرار ليبيا، بادرة طيبة، قائلا” حضور وزراء خارجية دول عربية وأوروبية لطرابلس هي رسالة للعالم بأننا نستطيع أن نجري الانتخابات”.

وأوضح أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لديهم وجهة نظر بشأن ليبيا إن لم تكن متطابقة فهي متوافقة، والدول الأوروبية لن تطعن في أي اتفاق ضمن مؤتمر برلين.

ومن ناحية أخرى، قال معيتيق” عقدتُ في مصر لقاءات مع كل المكونات الليبية وغيرها من التوجهات المختلفة، ولمست توجها وطنيا ممن التقيتهم ورغبة في المصالحة والتوافق، وهم يبحثون عن شخصية وطنية تتحدث بلغة مختلفة، ولديها رؤية وبرنامج اقتصادي يضمن أن يكون لليبيا تنمية وأمان وسلم اجتماعي”.

وادعى أن روسيا وتركيا من مصلحتهما أن يكون هناك استقرار في ليبيا، موضحا “رأينا دعوة من النواب لفتح قنصلية تركيا في بنغازي، وروسيا لديها علاقات مع كل الحكومات المتعاقبة في طرابلس”.

وتابع” لا يقارن حجم التبادل الاقتصادي بين ليبيا وتركيا قبل 2011 وبين الآن، ففي عام 2008 بلغ نحو 8 مليارات دولار، وفي العام الماضي 2 مليار و300 ألف دولار”.