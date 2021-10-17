مخبز صيني يحول لعبة مسلسل ” لعبة الحبار ” إلى حقيقة مقابل 9 دولار !

أخبار ليبيا 24

عقب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الكوري لعبة الحبار الذي انتجته شبكة نتفليكس طرح مخبز في بكين تحديا لصنع الحلويات، معتمدا على فكرة المسلسل.

الفكرة تتمحور حول أنه يمكن للزبائن التظاهر بأنهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدي صنع الحلوى، مقابل 58 يوانا (9 دولارات)، من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.

وقالت هاو جينغ، صاحبة مخبز “دي أي واي بيكري & مور ستور”، وهي من أشد المعجبين بالمسلسل لوكالة رويترز “زبائننا هم في الأساس من الشبان الذين يمثلون عددا كبيرا من المحبين لهذا العمل”

ولم يضع المخبز جائزة للنجاح ولا عقوبة للفشل، على عكس “لعبة الحبار”، حيث يحصل الفائزون على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقب الخاسرون بالموت.