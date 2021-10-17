ماقيمة السيولة التي وصلت إلى مطار بنينا منذ السبت الماضي

أخبارليبيا24

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن فريق السيولة تمكن السبت من إرسال شحنة السيولة الرابعة لهذا الأسبوع إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 80 مليون دينار.

وأضاف المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أنه خصص من هذه القيمة 65 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و15 مليون دينار لفروع مصرف شمال أفريقيا.

وأوضح المصدر أنه بهذه القيمة يصبح إجمالي الشحنات الأربعة منذ يوم السبت الماضي 305 مليون دينار بحيث يبلغ اجمالي الشحنات المرسلة لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية نحو 1.385 مليار دينار.

وأفاد المصدر أيضًا أن فريق المصرف يعمل على إيصال باقي الشحنات بشكل مستمر دون توقف لباقي فروع المصارف، مؤكدًا توفر السيولة بكافة أقسام الإصدار واستمراره لنقل شحنات بشكل منتظم.

وأشار المصدر إلى أن الفريق يعمل على تجهيز شحنات إضافية لمناطق الجنوب الليبي مدينة أوباري وغات والكفرة ومناطق الجبل الغربي وغيرها من المناطق.