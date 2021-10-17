لماذا لم يرغب اللاعبون في جهاز لينوفو المحمول للألعاب

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توفر منصات الألعاب المحمولة سهولة فائقة في ممارسة الألعاب الإلكترونية في كل مكان، ولعل منصة نينتندو سويتش هي أبرز المنصات المحمولة المتوفرة حاليًا. إلا أن شركة لينوفو كانت تخطط لإطلاق منصة مشابهة، وهي Legion Play.

وكان من المفترض أن يتم الكشف عن الجهاز الجديد في مؤتمر MWC 2021، إلا أن لينوفو لم تفعل ذلك. وبعدها ظهرت تفاصيل الجهاز على موقع الشركة وهو ما حدث غالبًا عن طريق الخطأ.

وعرف حينها أن جهاز لينوفو الجديد Legion Play هو جهاز ألعاب محمول مع أزرار تحكم كاملة ومواصفات داخلية مميزة تشمل تردد الشاشة المرتفع وسعة البطارية الكبيرة، إلا أن هذا الجهاز كان من المخطط له أن يأتي مع نظام تشغيل أندرويد.

وقد تباينت آراء اللاعبين بشأن هذا الجهاز بعدما انتشرت المعلومات عنه على جميع المواقع التقنية المتخصصة في الألعاب. وقد قام موقع Android Authority بإنشاء استطلاع رأي حول الجهاز، ونتائجه أوضحت وجهة نظر اللاعبين.

وذلك حيث اشترك 1,700 مستخدم مهتم بالألعاب في هذا الاستطلاع، وكشفت النتائج عن عدم نية 41% من المصوتين في شراء هذا الجهاز، ومن ناحية أخرى فإن نسبة 43.5% من المسوطين قد ربطوا اهتمامهم بالجهاز بسعره، أي أن السعر هو العامل الرئيسي بالنسبة لهم. في حين أن 15% فقط ينوون شراؤه.

وأظهرت نتائج التصويت من ناحية، وآراء اللاعبين ضمن التعليقات من ناحية أخرى عن عدم اهتمامهم بممارسة الألعاب الإلكترونية على نظام تشغيل أندرويد.

ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن جهاز Legion Play من لينوفو لن يختلف كثيرًا عن أي هاتف أندرويد رائد، خصوصًا في ظل وجود عدد ضخم من الإضافات والإكسسوارات التي تحول هواتف أندرويد لأجهزة ألعاب بأزرار تحكم عديدة.

ومن ناحية أخرى، يرى اللاعبين أن منصة أندرويد غير مناسبة للألعاب بالشكل الكافي. وذلك نظرًا لضعف ألعاب الهواتف الذكية مقارنةً بمنصات الألعاب الاحترافية عمومًا. ونظرًا للإعلانات التي تملأ ألعاب الهواتف الذكية. ويرى البعض أن ألعاب الهواتف الذكية تهدف فقط للربح دون تقديم تجربة لعب مناسبة.

وبدلًا من ذلك، اجتمعت الآراء حول كون جهاز Legion Play وأي جهاز شبيه مجرد هاتف أندرويد معدل، وهو يختلف كثيرًا عن منصات ألعاب احترافية مثل Steam Deck، ونينتندو سويتش، وحتى PS Vita و PSP.

ويرى اللاعبون أن الفكرة وراء Legion Play ليست سيئة أبدًا خصوصًا لو تم إطلاقه بسعر مناسب. وهذا لأن الجهاز يأتي مع مواصفات مرضية وبطارية كبيرة ومجهز مسبقًا بوحدة تحكم خاصة به. وهو ما يتيح للمستخدم الوصول لألعاب أندرويد عمومًا، والوصول لخدمات الألعاب السحابية أيضًا والتي تسمح للمستخدم بتشغيل ألعاب المنصات الاحترافية على الهواتف الذكية.