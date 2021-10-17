“سيكون آخر مسمار في نعش حكومة الوحدة”.. القطراني يحذّر الدبيبة من الانقسام لهذا السبب

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وجّه، النائب الأول بالحكومة، حسين القطراني، تحذيرًا إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن عزم الأخير على تغيير مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.

ذلك أتى في خاطب نشره المكتب الإعلامي للقطراني، اليوم السبت، موجه إلى الدبيبة.

وحذّر، القطراني الدبيبة من إحداث انقسام جديد في الحكومة، في حال ما عمل على تغيير مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، منبهًا إلى أن ذلك سيكون “آخر مسمار في نعش حكومة الوحدة الوطنية وبداية عملية الانقسام من جديد”.

وطالب القطراني، الدبيبة بعدم الإقدام على هذا الإجراء.

وقال القطراني، إن “إعلانكم عن نيتكم القيام بتغيير مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، وهي إحدى المؤسسات السيادية الخدمية الحساسة، وعلى بيان مدراء فروع شركات الاتصالات بالمنطقة الشرقية الذي يرفضون فيه المساس بهذه المؤسسة. عليه فإننا نطالب بعدم الإقدام على هذا الإجراء الذي سيكون آخر مسمار في نعش حكومة الوحدة الوطنية وبداية عملية الانقسام من جديد والذي سعينا بكل السبل على تفاديه”.

وفي بداية الخطاب أشار القطراني إلى، البيان الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الجاري بمدينة بنغازي بخصوص الانفراد بقرارات الحكومة وتهميش نواب رئيس الحكومة وسحب اختصاصات الوزراء.