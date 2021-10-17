رغم مخاطبة القطراني لـ الدبيبة.. إقالة القرقاب من القابضة للاتصالات وتكليف بن عياد

أخبار ليبيا 24

أعلنت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات إقالة فيصل القرقاب من رئاسة الشركة القابضة للاتصالات وتكليف محمد بن عياد؛ ويأتي ذلك عقب اجتماعها برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

يذكر أن إقالة القرقاب جاءت بعد مخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، لـ الدبيبة بعدم المساس برئاسة القابضة للاتصالات مشيرا أن ذلك يهدد وحدة البلاد ويعد بداية انقسام جديد.

وكانت قد عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعها العادي الثاني لسنة 2021, ظهر اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء بحضور الدبيبة، حيث خصص الاجتماع لمناقشة عدد من البنود المعتمدة بجدول الأعمال.

وكان أهم البنود مناقشة تقرير نشاط الشركة عن الفترة الماضية، وتم إحالة عدد من الملاحظات بشأنها من حيث اعتماد الميزانية التقديرية وضرورة خلق فرص استثمارية جديدة.

وتم مناقشة التقارير المنبثقة عن اللجان المشكلة من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول واعتماد توصياتها، كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.