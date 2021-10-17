دارنس يبرم سلسلة من التعاقدات استعدادا للموسم الجديد

17 أكتوبر، 2021 7:38 م
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أخبار ليبيا 24

أبرمت  إدارة نادي دارنس عددا من  التعاقدات  لدعم فريق كرة القدم بالنادي  قبل انطلاق الموسم الرياضي لهذا الموسم.

وأعلن النادي على رأس التعاقدات ضمه للمهاجم النيجيري، مورف اديشولا  والتونسي خليل دويري.

وكانت إدارة نادي مدينة درنة  قد نجحت في ضم المخضرم أحمد الحاسي قادما من الصداقة والحارس عبد الرحيم زغروبه قادما  من رفيق صرمان والمدافع حسام عبد المجيد.

ونجحت  إدارة الإنيق في تجديد الثقة في  قائد الفريق علي دخيل  وعماد الشاعري ومخلص الماجري والظهير مصعب الكيلاني ومهند المنصوري ويوسف مينا بعد تجربة قصيرة مع الهلال.

ويسعى نادي دارنس  للتواجد  ضمن كوكبة فرق الممتاز  ومن أجل ذلك تعاقدت مع المدرب التونسي زياد التومي .

 

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17 أكتوبر، 2021 7:38 م
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