تفاصيل القبض على المتهمين بقتل الشاب “علي الهوني” في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس قوة فرض القانون بنغازي ورئيس قسم النجدة عقيد جمال العمامي تفاصيل القبض على المتهمين بقضية قتل الشاب “علي الهوني” في مدينة بنغازي.

العمامي قال في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إنه بعد التحري وجمع المعلومات في قضية مقتل الشاب “الهوني”، من قبل مجهولون قاموا بالرماية على المجني عليه ويقودون سيارة نوع كيا فورتي حمراء اللون واردوه قتيلاً .

وأوضح أن المقبوض عليهم ثلاثة شباب اثنين منهم أخوة واعترفوا بجريمتهم بعد الاستدلال معهم والتحقيق، لافتاً أنه لا توجد سابق معرفة بينهم، وكانوا في الطريق العام وسيارتهم جنباً إلى جنب، وحدث تلاسن بينهم وترجل أحدهم وأطلق عليه الرصاص بسلاح نوع خرطوش فأرداه قتيلاً على الفور .

وأضاف العمامي، أن وحدة القبض والتحري باشرت التحريات وجمع المعلومات، فعثر على السيارة التي استخدمت في جريمة القتل، بالرغم من تغيير ملامح السيارة بأحدى الورش من قبل الجناة، إلا أنه بيقضة عناصر الأمن تم ضبط السيارة والقبض على الجناة.