تعليق امغيب على مطالبة الدبيبة للمنقوش بتقديم شكوى ضد حفتر

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على عضو مجلس النواب سعيد امغيب على مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمخاطبة واشنطن لتقديم شكوى ضد القائد العام المشير خليقة حفتر، حسب ما نقلت صحيفة المرصد.

وقال امغيب في منشور عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك” :”يعلم الجميع أن من جاء بالدبيبة إلى رئاسة حكومة يفترض أن اسمها حكومة (وحدة وطنية ) هى لجنة الـ 75 شخصية المجتمعة في تونس ثم جنيف”.

وتابع عضو مجلس النواب :”هذه اللجنة التي تم اختيارها برعاية البعثة الأممية، قوبلت وقتها برفض شعبي كبير وانتقادات لا حصر لها”.

ويضيف امغيب :”أما من خرج في شوارع مدينة بنغازي وتجمهر أمام منزل المشير خليفة حفتر وطالبوا منه مقاتلة التكفيريين والإرهابيين هم أبناء بنغازي الذين مثلوا كل القبائل والمدن الليبية، التي رحبت جميعها بهذه المطالبة”.

وختم النائب منشوره :”بهذا التصرف يسقط الدبيبة آخر ورقة توت كانت تستر بعض عوراته ويثبت للجميع في الداخل والخارج أن هذه الحكومة لم تكن ولن تكون حكومة وحدة وطنية ولا تصلح أن تكون حتى حكومة تسيير أعمال”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعث مذكرة إلى وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش، لتقديم شكوى ضد القائد العام المشير خليفة حفتر في القضاء الأمريكي، لمحاكمته بتهم التدليس وتضليل العدالة وتزوير محررات رسمية.

وأشارت المذكرة للوثائق التي قدمها دفاع المشير حفتر في واشنطن ضد لوبيات جماعة الإخوان المسلمين الذين يتهمونه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، وكذلك الوثيقة التي تداولها عدد من المهتمين بالشأن الليبي وبعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وفحواها إدراج بعض من نصوص قانون العقوبات العسكرية لعام 1974.

وتابعت المذكرة أن النصوص متعلقة بجرائم مضرة بكيان الدولة وتم تقديمها للمحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا من قبل المحامي “لينداسي ميك كاسون” لصالح موكله بالقضية المرفوعة من آخرين وأن الوثيقة صادرة عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية على غير الحقيقة.

ووفقا للمذكرة، فإن الوزارة تنفي هذه الوثيقة التي تم تداولها وأنها غير صادرة من قبل الجهة المختصة المشار إليها فيها لعدة أسباب أولها الرقم الإشاري الذي لا يوافق رقم الملف وتاريخ الوثيقة الذي لا يوافق رقم المستند في سجلات الصادر والمنظومة الإلكترونية.