تعرف على السلع الأساسية التي سيتم تحديد أسعارها

أخبارليبيا24

شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على ضرورة اعداد مشروع قرار تحديد أسعار السلع الأساسية خلال هذا الأسبوع حتى يتم اعتماده واحالته للجهات الضبطية للتنفيذ.

وأوضح الحويج خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع أسعار السلع الأساسية أن المشروع يتضمن عدد سبعة سلع أساسية تمثل الأمن الغذائي للمستهلك منها الدقيق والزيت والأرز والمكرونة والسكر.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات مماثلة بخصوص السلع الغذائية واللحوم والأدوية والمعدات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أعان اليومين الماضيين أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010.

وأوضح الحويج أن تحديد الأسعار يأتي نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.

وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها.

واستطرد وزير الاقتصاد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن.