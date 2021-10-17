تعرف على إنتاج كمية الوقود الثقيل اليومي في مصفاة طبرق "25" ألف طن متري من الزيت الثقيل من طبرق إلى الخمس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بمصفاة طبرق لتكرير النفط رسوا الناقلة النفطية “آرين” على رصيف شركة البريقة في طبرق لشحن 25 ألف طن متري من الزيت الثقيل “المازوت” في طريقها إلى محطة كهرباء الخمس .

وقال المسؤول في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 مساء اليوم الأحد إن وقود الزيت الثقيل يعتبر أحد منتجات مصفاة طبرق ويقدر الإنتاج اليومي من الوقود الثقيل في مصفاة طبرق حوالي “1100” طن متري يومياً .

وأضاف أن الوقود الثقيل يتم تصديره محليا عن طريق الأنابيب أو الشاحنات أو النواقل النفطية وكل ذلك عن طريق شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق والذي يربطها أنبوب من المصفاة إلى خزانات شركة البريقة .

وتقوم شركة البريقة بتصدير الزيت الثقيل عبر الشاحنات إلى مصنع أسمنت الفتائح ومحطة سوسة الكهربائية ومحطة تحلية بوترابة .

يشار أن مصفاة طبرق قد دخلت للإنتاج عام 1985 وتنتج 20 ألف برميل يومياً من منتجات الديزل والنافتا الخفيفة والزيت الثقيل والكيروسين والغاز المسال .