بهذا وُصِفَ الناظوري من قبل المجلس الرئاسي

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وصف، المجلس الرئاسي، الفريق عبدالرازق الناظوري بـ “القائد العام المكلف” للجيش الليبي، وذلك بعد لقائه، السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

الناظوري، كلف من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر، بتولي مهام منصف القائد العام للجيش، اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر الجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر.

وقال المجلس الرئاسي، في نشرته حول اللقاء، “التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، السيد محمد المنفي، اليوم بمدينة طبرق، الفريق عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف”.

وأضاف، “تناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف”.

وأوضح أن الاجتماع “بحث مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن”.