انفرجرافيك | من هو عضو داعش المكلف بإدخال الإرهابيين من تونس إلى ليبيا

17 أكتوبر، 2021 8:49 م
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أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

نجح جهاز الأمن الداخلي بضبط عضو تنظيم داعش ويدعى “أعُمر بشير أعُمر” .

الإرهابي “أعُمر” هو المكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية .

الإرهابي يحمل الجنسية التونسية ومقيم في مدينة تطاوين .

كان يستقبل الإرهابيين داخل ليبيا.

متورط في العملية الانغماسية في فندق “كورنثيا” بطرابلس قبل أكثر من 6 سنوات .

الإشراف على تدريب الإرهابيين وكيفية استعمال السلاح وخاصة المسدسات والكلاشينكوف .

الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيل تهريب الإرهابيين للتوغل داخل الأراضي الليبية .

17 أكتوبر، 2021 8:49 م
17

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