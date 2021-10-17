انفرجرافيك | من هو عضو داعش المكلف بإدخال الإرهابيين من تونس إلى ليبيا
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
نجح جهاز الأمن الداخلي بضبط عضو تنظيم داعش ويدعى “أعُمر بشير أعُمر” .
الإرهابي “أعُمر” هو المكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية .
الإرهابي يحمل الجنسية التونسية ومقيم في مدينة تطاوين .
كان يستقبل الإرهابيين داخل ليبيا.
متورط في العملية الانغماسية في فندق “كورنثيا” بطرابلس قبل أكثر من 6 سنوات .
الإشراف على تدريب الإرهابيين وكيفية استعمال السلاح وخاصة المسدسات والكلاشينكوف .
الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيل تهريب الإرهابيين للتوغل داخل الأراضي الليبية .