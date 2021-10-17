الهلال يضم مدافع مالي لموسم واحد

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يصل لمدينة بنغازي الإربعاء المقبل المحترف المالي اداما بالي وذلك للالتحاق بتدريبات فريق الهلال لكرة القدم

وتعاقدت إدارة الهيلاهوبا مع المدافع المالي مساء أمس السبت وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل إنطلاق المسابقة المحلية

و قال عبد الحفيظ العقوري وكيل اللاعب إن عقد المدافع المالي مع الهلال سيكون لموسم واحد

وأضاف لإخبار ليبيا 24 أنهينا كافة إجراءات إنتقال اللاعب بشكل رسمي إلى نادي الهلال .

وتمنى العقوري التوفيق والنجاح للاعب في تجربته الجديد.

وقدم العقوري الشكر للاعب على إلتزامه وثقته الدائمة فيه منذ بداية العمل معه من 4 سنوات مضت تنقل فيها اللاعب بين غينيا وليبيا والكويت والآن العودة إلى ليبيا من بوابة الهلال.

كما قدم الشكر لإدارة نادي الهلال الليبي و للمدرب التونسي طارق ثابت على حسن التعامل .

ويمتلك المدافع المالي خبرة كبيرة حيث لعب موسم موسمين مع ريال دي باماكو منذ عام 2015 إلى عام 2017 وانتقل بعد ذلك للدوري الغيني مع كالوم موسم 2017-2018.

وانتقل بعد ذلك للصداقة في الدوري الليبي موسم 18-19 ومنه انتقل للبرجان الكويتي ومنه للجهراء الموسم الماضي .