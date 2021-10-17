المشري يؤكد دعمه للسلطة القضائية  !

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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صباح اليوم الأحد مع النائب العام المستشار الصديق الصور بمقر المجلس في العاصمة طرابلس عدداً من الملفات التي تهم الشأن العام من بينها الاستعداد للانتخابات القادمة إضافة إلى سير عمل النيابة العامة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته بالفيسبوك أن اللقاء تناول بعض القضايا المفتوحة التي لا يزال التحقيق فيها جاريا، وقضايا المتهمين غير المحالين للنيابة العامة، حيث شدد الطرفان على ضرورة الالتزام بالمدد القانونية وتذليل العقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون.

وأكد المشري على دعمَ المجلس الأعلى للدولة الكامل للسلطة القضائية مؤكدا على الجهود المشتركة في محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام.