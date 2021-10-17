القطراني يحذر أعضاء الحكومة عن “برقة” من تنفيذ تعليمات “الدبيبة”  

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني، اليوم الأحد، تعليماته المشددة للوزراء والوكلاء، ورؤساء دواوين الوزراء الممثلين للإقليم في حكومة الوحدة الوطنية، بعدم تنفيذ أية قرارات أو تعليمات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء إلا بعد الرجوع إليه.

وجاءت تعليمات النائب الأول للرئيس خلال اجتماع موسع عقده اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي ضم وكلاء الوزارات ورؤساء دواوينها الممثلين لإقليم برقة في حكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الذي عقد في وقت سابق ونتج عنه البيان الصادر من ممثلي إقليم برقة في الحكومة والذي أكدوا فيه على ضرورة التزام رئيس الحكومة بمعاملة ممثلي برقة كشركاء في الوطن وإعطاء الإقليم حقه، وتنفيذ كافة بنود الاتفاق السياسي.

وأفاد كافة الحاضرين لاجتماع اليوم، أن أغلب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة الموجودة في إقليم برقة لا تتمتع بأية صلاحيات، وأن كافة المؤسسات لم يتم توحيدها بالصورة الصحيحة وعلى الشكل المطلوب .

وأكد الحاضرون، أنهم ليسوا دعاة تقسيم للبلد، لكنهم شددوا على ضرورة توحيد المؤسسات بالشكل الأمثل وإشراك الجميع دون إقصاء أي طرف .

وكان القطراني قد انتقد، الأحد الماضي، النهج المتبع من قبل رئيس الحكومة، معتبرا أن الحكومة وقعت في مسالك “الإدارة الدكتاتورية الفردية”.

وقال القطراني، في اجتماع طارئ لوزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية، وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية والمناطق الإدارية في المنطقة إن “رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية”.

وأضاف “رئاسة الحكومة لم ترتق إلى المسؤولية التاريخية، ولم تلتزم بمبادئ خارطة الطريق، بشأن توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات”.

وتحدث القطراني عما وصفه بـ “حكومة العائلة”، متهما بعض أفرادها بتوجيه الدبيبة إلى “الاتجاه الخاطئ”.