العابد: نعطي اهتماما كبيرًا للمهن والصناعات التقليدية

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قام وزير العمل والتأهيل، علي العابد، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بالمدينة القديمة في طرابلس، أطلع خلالها على أوضاع أصحاب المهن التقليدية والحرف والمتمثلة في محلات الصاغة والنحاس.

وبحسب بيان وزارة العمل والتأهيل، أكد العابد على أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرًا للمهن والصناعات التقليدية، وذلك من خلال خطط تدريب وتأهيل أصحاب هذه المهن التي أصبحت تندثر مع مرور الوقت، دعيا الباحثين عن العمل إلى الإقبال على قطاعات العمل المنتجة في السوق المحلية خصوصا الحرفية التقليدية والمهنية.

وتضمنت الجولة الاطلاع على مركز دار الصابون بعد عملية الترميم، إذ أصبح مركزا للحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية يستقطب عددا كبيرا من الراغبين في تعلم هذه المهن والحرف.