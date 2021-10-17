إنشاء أول ملعب معشب لكرة القدم في قندولة

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شرعت، وزارة الرياضة في إنشاء ملعب لكرة القدم بمنطقة قندولة جنوبي البيضاء بالجبل الأخضر، طبقاً للمواصفات المعمول بها في الرياضة.

وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، ربيع خليفة، إن الوزير أصدر تعليماته لإدارة المشروعات بالوزارة للبدء فعليا في المشروع، والذي يعتبر لأول مرة في منطقة قندولة والمناطق المجاورة لها.

خليفة، أكد أن الشركة المنفذة باشرت أعمالها رسميا خلال الأيام الماضية، وستقوم بالتجهيز لإنشاء ملعب رئيسي لصالح نادي الشجرة بقندولة.

وقال خليفة، إن الملعب سيكون كأول ملعب معشب بالمنطقة ومنذ تأسيس النادي.

وأضاف المتحدث، أن هذا المشروع المهم يأتي ضمن المشاريع والخطط الموضوعة من قبل الوزارة، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية رياضية لمختلف المدن والمناطق في الدولة الليبية.