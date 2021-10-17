إعلان لوزارة الصحة لمدة عشرة أيام فقط من تاريخه..!

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية صباح اليوم الأحد عن فتح باب التعاقد للمصحات الراغبة في التعاقد مع الوزارة وتقديم الخدمات العلاجية.

وأوضحت الوزارة في إعلان نشرته عبر صفحتها بالفيس بوك للراغبين في التعاقد تقديم أوراقهم إلى إدارة الشؤون العلاجية بالوزارة في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان.

ونوهت الإدارة على سرعة تقديم الأوراق حتى يتسنى لها مراجعة كل الطلبات ودراسة كافة الإجراءات المقدمة من خلال لجان مختصة وعرضها على وزير الصحة.