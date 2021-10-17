إزالة تطبيق شهير لـ”القرآن” من قبل “آبل” في الصين تثير الجدل

أخبارليبيا24

أثارت إزالة تطبيق شهير للقرآن من متجر تطبيقات شركة آبل في الصين جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة للشركة الأمريكية، خصوصاً وأن الحذف جاء “انصياعاً” لأوامر بكين.

وأوضح “BBC” أن شركة “آبل” أزالت تطبيقاً شهيراً للقرآن في الصين بناء على طلب السلطات الصينية وطلبت من مطور التطبيق التواصل مع “إدارة الفضاء الإلكتروني” في الصين.

وأضاف الموقع أن إزالة التطبيق جاءت بسبب “استضافة نصوص دينية غير قانونية”. لكن موقع “ديلي ميل” نقل عن الشركة المطورة للتطبيق “باكستان داتا مانجمنت سيرفيسيس” أن السلطات الصينية طلبت “وثائق إضافية” لاستعادة التطبيق.

وتابعت الشركة المطورة: “وفقاً لفهمنا، يتطلب القانون الصيني وثائق إضافية لبعض التطبيقات لتكون متاحة على متجر التطبيقات في بر الصين الرئيسي”

وأضافت: “نحاول التواصل مع إدارة الفضاء الإلكتروني والسلطات الصينية ذات الصلة للمضي قدماً حتى يمكن استعادة تطبيق القرآن المجيد في متجر آيفون في الصين، حيث لدينا ما يقرب من مليون مستخدم في الصين تأثروا”.

ويستخدم تطبيق “القرآن المجيد” ما يقرب من 40 مليون مسلم في جميع أنحاء العالم، وعليه نحو 150 ألف تقييم على “آب ستور”، وأول من لاحظ إزالته من متجر التطبيقات في آبل كان موقع “آبل سينسورشيب”، المتخصص في مراقبة واكتشاف التطبيقات المحذوفة من “آب ستور”.وقال مدير المشروع في “آبل سينسورشيب”، بنيامين إسماعيل: “يتم تحويل آبل حالياً إلى مكتب رقابة في بكين”، وأضاف: “عليهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، ومن ثم يواجهوا أي ردة فعل من جانب الحكومة الصينية”.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة إسلامية للدعوة في أمريكا، “انصياع” آبل لأوامر الصين بحذف التطبيق.