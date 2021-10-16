60 متدرباً من خريجي اللغة الإيطالية يصلون ڤينيسيا

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وصل 60 مُتدرِّباً من خِرِّيجي أقسام اللغة الإيطالية بالجامعات الليبية – الجمعة – إلى ڤينيسيا لحضور دورة تدريبية لمُدَّة ثلاثة أشهر

وهذه الدورة هي منحة إيطالية مدتها ثلاثة شهور في ڤينيسيا وشهرين “أون لاين”، وتغطي هذه المنحة تذاكر السفر، التنقل، السكن، الأكل، مصاريف الدراسة.

ووصول هؤلاء المتدربين تم بناء على مذكرة التفاهم اللي وقعتها إيطاليا خلال شهر ديسمبر 2020 لتأهيل الخريجين الليبيين من اللغة الإيطالية للتدريس في مدارس الثانوي، ضمن خطة إدراج اللغة الإيطالية في المناهج الليبية.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، إن إقامة الدورة التدريبية يأتي تنفيذاً لمُذكّرة التّفاهم بين وزارة التربية والتعليم الليبية، ونظيرتها الإيطالية، واللقاءات الثُّنائية مع سفير جُمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، المُتضمِّنة تدريس اللغة الإيطالية كمادة اِختيارية بمرحلة التعليم الثانوي.

وأوضح المقريف أن المُتدرِّبين من مصراتة، وطرابلس، والخمس، وبنغازي تمّ اِختيارهم بعد إجراء اِمتحانات مُقابلة بمدينة بنغازي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المُتدرِّبين سيتلقُّون تدريباً في مجال تعلّم اللغة الإيطالية بجامعة Università Ca’ Foscari Venezia.

وذكر المقريف أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من الاتِّفاقيات، والمعاهدات المُبرمة مع وزارات التعليم المناظرة في الدول الشقيقة، والصديقة.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق السابقة، وقعت في مطلع ديسمبر من العام الماضي مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتدريب معلمين جدد من ليبيا في إيطاليا، وذلك لتعليم اللغة الإيطالية رسميا في مرحلة التعليم الثانوي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020 -2021.