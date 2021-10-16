وزير التعليم العالي يمهل الجامعات الخاصة مدة 30 يوم فقط

أخبار ليبيا 24

أجتمع وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب مع رؤساء جامعات التعليم العالي الخاص لبحث معايير الجودة من حيث الإنشاء وآليات القبول والدراسة.

وقال القيب عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك إن عدد الجامعات الخاصة في ليبيا 74 جامعة مشيرا إلى أن العدد غير منطقي وفق التعداد السكاني للبلد وأن البعض منها صار بمثابة دكاكين شهائد وأنه لن يسمح بإستمرار ما وصفه بالعبث.

وأكد القيب على منح مدة 30 يوم لكل الجامعات الخاصة الخاصة لتسوية اوضاعها والتي من اهمها وجود المكان المناسب المملوك للجامعة والامكانيات الجيدة من حيث التجهيزات وتعيين ما نسبته 25% من اعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والدكتوراه.

ونوه القيب إلى أن الوزارة سوف تكون الداعم الحقيقي لكل جامعة خاضعة لمعايير الجودة.

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