وزارة الاقتصاد تبدأ في تحديد أسعار السلع الأساسية بعد تجاهل التجار

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ان الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 م وذلك نظراً لعدم تجاوب رجال الاعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.

ونوه الحويج إلى أن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها الى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها.

وأضاف ان هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت والتي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن.

وأشار الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون لها إجراءات أخرى بهذا الخصوص وذلك بتحديد أسعار السلع الغذائية وكذلك الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى تتم السيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الأجهزة الرقابية والضبطية التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.