هذا ما قاله مدير مركز الإمتحانات بشأن أسئلة الشهادة الثانوية

أخبار ليبيا 24

بدأت صباح اليوم السبت اِمتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني في 117 مُراقبة تعليمية بكافة المدن والمناطق.

ويتقدّم لخوض الامتحانات 106742 طالب وطالبة (50907 من الذكور و55835 من الإناث)، 81316 منهم في القسم العلمي، 25426 في القسم الأدبي، موزّعين على 696 لجنة اِمتحانية.

وقال مُدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود في تصريح له على صفحة وزارة التعليم على الفيس بوك إن 90% من الأسئلة الامتحانية ستكون من أسئلة المراجعة التي وزّعتها الوزارة على مراقبات التعليم، فيما ستكون 10% من الأسئلة من المنهج الدراسي، أي خارج أسئلة المراجعة، وذلك لتمييز الطلاب المجتهدين عن بقية الطلبة.

ويُجري طلاب القسم العلمي اِمتحان اليوم الأول في مادة الفيزياء (الميكانيكا)، فيما يُجري طلاب القسم الأدبي اِمتحاناتهم في مادة الجغرافيا.