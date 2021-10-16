هذا ما قاله القطراني في اجتماعه مع مكون “قبائل الحضور” في برقة

16 أكتوبر، 2021 9:30 م
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أخبار ليبيا24

جدد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، اليوم السبت، التأكيد على أن رئاسة الحكومة، ممثلة في عبدالحميد الدبيبة، لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في بنغازي مع أعضاء المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لـ “قبائل الحضور” بإقليم برقة.

والمكون الاجتماعي لـ “قبائل الحضور” في برقة يضم مختلف القبائل التي ينحدر معظمها من غرب ليبيا.

كما أكد القطراني، على أن حيثيات بيان ممثلي برقة في حكومة الوحدة الوطنية، ليست في إطار تقسيم البلد وإنما لتقويم مسار الحكومة وحثها على معالجة الملفات الخدمية والإعداد لإنجاح الانتخابات المقبلة في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

وأكد القطراني، على دور القبائل في المصالحة الوطنية الحقيقية، لافتاً إلى ضرورة الانطلاق بها بشكل أكثر سرعة للتمهيد لهذه الانتخابات وضمان نجاحها.

وشدد، على ضرورة رأب الصدع الذي أصاب النسيج الاجتماعي من خلال دور القبائل في تعزيز هذه المصالحة.

16 أكتوبر، 2021 9:30 م
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