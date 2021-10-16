مداهمة وكرا للعصابات الإجرامية التي تختطف الأجانب وتبتز أسرهم بطرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوة من اللواء 444 قتال الذى يقوده المليشياوي محمود حمزة القيادي السابق بقوة الردع الخاصة، من إقتحام أحد أوكار العصابات الإجرامية بجنوب طرابلس، حيث وجد داخل هذا الوكر عددًا كبيرًا من الأجانب من جنسيّات دول إفريقية عدة.

وبحسب بيان صادر عن مليشيا 444، فإن هذه العصابات قامت باختطافهم وابتزازهم وتعذيبهم، ومطالبة عائلاتهم دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم .

وتابع البيان ”بعد تحرير المختطفين وفحصهم وتقديمِ العناية الطبية اللازمة لهم؛ تطمئن جميع أهالي المختطفين أن أبناءهم بخير ويتمتعون بصحة جيدة”.