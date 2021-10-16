مازن لـ قعيم: ظهورك الإعلامي مرفوض ومخالف لقانون الشرطة

أخبار ليبيا24

رفض وزير الداخلية بحكومة الوحدة، خالد مازن، الظهور الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، على قناة “ليبيا لكل الأحرار”، وتصريحاته التي أدلى بها حول عمل رئاسة الحكومة.

ووجه، مازن خطابًا إلى قعيم، قال فيه: “خروجك على الإعلام مرفوض مهنيًا ومخالف قانونيًا وتصريحاتك تمس بهيبة المؤسسة الأمنية”.

وأضاف، الذي طالعت أخبار ليبيا24 نسخة منه، أن “تصريحاتك جانبت التوجه العام لحكومة الوحدة الوطنية فيما تصبوا له من درء حدة الانقسام ولم شمل الوطن”.

وذكر مازن، أن “الانتساب إلى هيئة الشرطة محكوم بضوابط قانونية وإجراءات تبين من خلالها لعضو الشرطة مجموعة من الحقوق والواجبات؛ فإن ظهوركم عبر وسائل الإعلام وفقا لما تقدم يعد مرفوضا مهنيا ومخالفا لقانون الشرطة”.

وتابع مازن، “أن ما صدر منكم من تصريحات خلال المقابلة والتي من شأنها المساس بسمعة وهيبة المؤسسة الأمنية، التي ما لبثنا وتشاركنا بتظافر جهود كل المخلصين من أبناء هذه المؤسسة الضمان إرجاع ثقة المواطن الليبي بها، كما جانبت التوجه العام الحكومة الوحدة الوطنية فيما تصبوا إليه من درع حدة الانقسام ولم شمل الليبيين”.