ماذا تعرف عن سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر الهجينة 2023

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة ميتسوبيشي أنها وافقت على شراء سيارات جديدة من رينو اعتبارًا من عام 2023 وستبيعها تحت شعارها.

وشهد العام الماضي ثورة في تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي ، حيث أُعلن أن اليابانيين لم يقدموا أي طرازات أحدث في أوروبا ، تاركين العلامة التجارية التي تحمل الماسات الثلاثة في موقف صعب في القارة القديمة.

في ذلك الوقت، تقرر تخصيص كل علامة تجارية للتحالف للأسواق التي حظيت فيها بأفضل قبول لذلك، ستكون الأمور على هذا النحو:

بالنسبة لشركة ميتسوبيشي، تم تقديم أوتلاندر الجديدة مرة أخرى في فبراير من هذا العام ، ولكن دون الكشف عن نسخة هجينة من المكونات الإضافية (PHEV). وذلك لأن النسخة الهجينة من الجيل السابق ستستمر في الوجود لفترة من الوقت، حيث تتعايش بسلام مع النسخة المجددة من سيارات الدفع الرباعي اليابانية ، المجهزة بمجموعة نقل الحركة التقليدية. لكننا نعرف بالفعل المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع. وتتمثل الخطة في طرحه للبيع في اليابان أولاً ثم تقديمه إلى الولايات المتحدة.

بالنظر إلى أن ميتسوبيشي قررت أخيرًا أنها لن تنسحب من السوق الأوروبية ، ستقوم العلامة التجارية اليابانية بتسويق طرازين جديدين بمنصة رينو لعام 2023.

جاء في البيان الصادر عن تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي: “أكملت ميتسوبيشي موتورز تشكيلتها مع سيارات رينو ، الأكثر مبيعًا في أوروبا والتي تلبي بالفعل المتطلبات التنظيمية ، في بعض الأسواق المهمة في أوروبا”.

ولم تصدر ميتسوبيشي أي مواصفات فنية محددة، على الرغم من أنها قالت إن سيارة 2023 Outlander PHEV ستتمتع بمزيد من الطاقة وبطارية أكبر حجمًا، وهو ما يبدو رائعًا في البداية. يعد أيضًا بمدى أكبر وثلاثة صفوف من المقاعد.