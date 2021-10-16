لماذا وصف الشريف الوافي الإنتخابات الرئاسية بالعرجاء؟

16 أكتوبر، 2021 12:02 م
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أخبار ليبيا 24

قال المرشح السابق للمجلس الرئاسي الشريف الوافي إن الإنتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم ستكون عرجاء مرجحا عدم إمكانية إجراؤها بالموعد المحدد.

وأوضح الوافي، في تصريح لبرنامج “السفير” على راديو ديوان أف أم التونسي، أن البرلمان الليبي لابد له من يقوم بإجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم يتم انتخاب الرئيس.

وأشار الوافي إلى رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها الانتخابات التشريعية بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معا مستنكرا صدور قانون الانتخابات البرلمانية الذي يشترط مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة.

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16 أكتوبر، 2021 12:02 م
19

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