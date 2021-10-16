قبة غريبة قد تكون مدخل لوجود كائنات فضائية

16 أكتوبر، 2021 1:19 ص
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أخبار لببيا 24

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة في القارة القطبية الجنوبية، نشرها أحد مستخدمي “غوغل إيرث”.

وفي الصورة يظهر مدخل وما يشبه شكل القبة وسط الجليد، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية والتي نشرت اللقطة.
وأخذت اللقطة من قناة على “يوتيوب” المتخصصة بنشر التقارير المتعلقة بالظواهر الغري
وانقسمت الآراء حول الصورة الغريبة، بين مشكك لها، وآخرين دافعوا عن صحتها لافتين إلى أنها قد تكون بوابة لمبان تقع تحت القارة القطبية الجنوبية.
وذهب آخرون إلى فرضية وجود كائنات فضائية تعيش في هذه القارة، مطالبين بمزيد من التحقيق في الأمر.

16 أكتوبر، 2021 1:19 ص
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