في طبرق.. المنفي والناظوري يبحثان أزمة رواتب منتسبي الجيش

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، اجتماعا مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري.

وأكد مصدر مطلع لـ أخبار ليبيا 24 أن اللقاء الذي عقد بمدينة طبرق بحث آخر مستجدات أعمال اللجنة العسكرية “5+5” بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وذكر المصدر أن اللقاء بحث أيضا الأسباب التي وراء انقطاع رواتب منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية بهدف وضع حلول لها؛ لتصل الرواتب في موعدها.

يذكر أن الفريق الناظوري كان قد وصل، صباح اليوم السبت، إلى طبرق وقام بزيارة تفقدية لمنطقة طبرق العسكرية.