طفل يطلب من ميسي مسامحه والدته!

أخبار ليبيا 24

انتظر أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره نجم الفريق ليونيل ميسي بالقرب من مركز تدريب المنتخب حاملا بيده لافتة يطالب فيها ميسي بقبول إعتذاره ومسامحة والدته .

وكتب الطفل على اللافتة: ميسي، سامح أمي، لم تكن تعرف ما تفعله، عندما قامت بتسميتي باسم كريستيانو.



وكشفت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن الطفل كريستيانو يشعر بالحرج الكبير، من اسمه، كونه مُحباً للنجم ليونيل ميسي، وطلب من والده اصطحابه إلى مقر إقامة المنتخب الارجنتيني، الذي كان يستعد فيه لمواجهة نظيره منتخب بيرو، بتصفيات أميركا الجنوبية، المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 حيث انتهت المباراة بهدف مقابل لا شيئ لصالح الارجنتين والذي سجله لاوتارو مارتينيز.