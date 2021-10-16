انتشال 35 جثة جديدة من مكب القمامة العام بترهونة

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من مكب القمامة العام بترهونة .

الجعفري قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الجثث التي تم انتشالها الأسبوع الماضي بلغ 25 جثة مجهولة الهوية، وارتفع عدد الجثث المنتشلة من مكب ترهونة إلى 35 جثة، من خمسة مقابر جماعية مقبرتين فرديتين .

وأوضح الجعفري، أن الهيئة مستمرة في العمل على كافة البلاغات الواردة من المواطنين والمتضررين.

جديرٌ بالذكر أن 56 نائباً بمجلس النواب اعتبروا، في بيان لهم، المقابر الجماعية بترهونة “أعمال إرهابية” يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية، داعين إلى مثول مرتكبيها أمام القضاء ، ورفعها أمام محكمة الجنايات الدولية، في حال تعذر مثولهم أمام القضاء الليبي .