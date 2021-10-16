الوافي : الانتخابات الرئاسية ستكون عرجاء .. لهذا السبب ؟

أخبار ليبيا 24

رأى المرشح السابق لرئاسة المجلس الرئاسي شريف الوافي، أن هناك بوادر تشير إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال الوافي في تصريحات له إنه حتى لو تم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ستكون انتخابات عرجاء .

وطالب الوافي مجلس النواب إلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم انتخاب الرئيس.

وعبّر المرشح السابق للمجلس الرئاسي عن رفضه لقرار البرلمان القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها الانتخابات التشريعية بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقات معا.

واستنكر المرشح السابق قانون الانتخابات البرلمانية الذي يشترط مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة.