المدني : الدبيبة دفع 100 مليون لأحد قادة الميليشيات حتى لا يضايق الوزراء

أخبار ليبيا 24

اعترف المتحدث باسم ميليشيات بركان الغضب، عبد المالك المدني، بسيطرة الميليشيات الإرهابية على مفاصل الدولة في المنطقة الغربية.

وقال المدني في تصريحات له عبر غرفة كلوب هاوس، أمس الجمعة، إن بعض الأفراد في طرابلس لا يستطيع أحد مساءلتهم ولا حتى التشاور معهم بما فيهم رئيس الحكومة نفسه.

وأضاف أن عبد الحميد الدبيبة دفع 100 مليون دينار لأحد قادة الميليشيات المسلحة في طرابلس حتى لا يضايق الوزراء، وفي المقابل يقوم على حمايته.