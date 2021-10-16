الفريق التميمي: اجتماع مرتقب للجنة 5+5 وهذا ما سنناقشة

أخبار ليبيا24

أكد مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق خيري التميمي إجتماع اللجنة خلال الأيام المقبلة في ليبيا، لوضع خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها.

وقال التميمي في تصريحات لقناة العربية أن ملف المليشيات هو الملف الذي يدفع المجتمع الدولي لتسويته قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري.

وأوضح التميمي أن الاجتماع سيبحث إعداد خطة بين أعضاء اللجنة لتفكيك كل الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في المؤسسات الأمنية الرسمية.

ونوه التميمي إلى أن، العناصر الذين ارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فسيتم تحويلهم للقضاء.