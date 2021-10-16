الغويل : الشعب الليبي لن ينسي مواقف السيسي

أخبار ليبيا 24

قال سلامة الغويل، وزير الشؤون الاقتصادية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، إن الشعب الليبي لن ينسى للرئيس المصري مواقفه الداعمة للاستقرار في ليبيا، مشددا على عمق العلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين البلدين.

وقال الغويل في تصريحات له اليوم السبت، إن هناك توافق كبير بين البلدين في الملفات الاقتصادية المشتركة .

وتابع أن “الشعب الليبي لن ينسى مواقف السيسى فى كافة المحافل الدولية والمحلية ومطالبه المستمرة بالحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعواته التى أكد خلالها أن استقرار ليبيا من استقرار مصر”.

وأضاف أن التعاون الحالي بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جمهورية مصر العربية، وسوف يسهم في إثراء مسيرة العلاقات الثنائية والاقتصادية المتينة التي تربط الشعبين الليبي و المصري.