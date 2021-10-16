الصغير: “شكشك” جبان وأجبن من أن يقول كلمة حق

16 أكتوبر، 2021 8:08 م
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حسن الصغير
حسن الصغير

أخبار ليبيا 24

وصف حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة السابق، خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، بـ”الجبان وأجبن من أن يقول كلمة حق» أو يصدر رسالة واحدة ضد رئيس الحكومة الحالي، خاصة بعد تجربة حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال حسن الصغير، إن تجربة الحكومة أثبتت بأن خالد شكشك جبان و أجبن من أن يقول كلمة حق أو يصدر رسالة واحدة ضد رئيس الحكومة الحالي.

وأضاف الصغير:” شكشك يعلم بأن الدبيبة ليس زيدان ولا الثني ولا السراج فلذلك صمت صمت أهل القبور عن المليارات اللي تصرف بدون ميزانية، ومن باب الطوارئ، شكشك أثبت اجتماعيا بأنه يخاف ما يتحشم، ووظيفياً بأنه وكال عيش، وسياسيا بأنه انتهازي ومبتز للضعفاء فقط”.

16 أكتوبر، 2021 8:08 م
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